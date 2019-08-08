РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 8 авг. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска в четверг отключат воду в двух домах на улице Циолковского, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«8 августа МУП «Водоканал» будет выполнять аварийные ремонтные работы по замене участка трубы на водоводе. С 9:30 до 16:00 вода в дома №№27А и 27Б на улице Циолковского подаваться не будет», – говорится в сообщении.

Предприятие принесло извинения за доставленные неудобства.