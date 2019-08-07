РИАМО – 7 авг. Система «Меркурий» выявила «предприятие-фантом» на территории двух муниципалитетов Подмосковья, с которого оформлено 1,5 тысячи тонн нелегального мясосырья, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям.

Накануне в ходе мониторинга оформления электронных ветеринарных сопроводительных документов в ФГИС «Меркурий» на входящее и исходящее сырье были выявлены две площадки, на которых объемы отгружаемой продукции в адреса юридических лиц, расположенных в разных субъектах Российской Федерации, во много раз превышали объем входящего мясосырья.

«Указанные площадки, по информации системы «Меркурий», принадлежат одному хозяйствующему субъекту ООО «Экопродпак», зарегистрированному в городе Санкт-Петербурге, и расположены в городе Химки и городе Наро-Фоминске Московской области», – отмечается в сообщении.

При проведении выездной проверки специалистами управления установлено, что по указанным двум адресам склады хранения ООО «Экопродпак» отсутствуют.

В настоящее время генеральный директор ООО «Экопродпак» официально подтвердил, что их организация расположена только в Санкт-Петербурге и деятельность на территории Московской области не осуществляет.

Оформлявший электронные ветеринарные сопроводительные документы на продукцию ООО «Экопродпак» ветеринарный врач по факту не является ветеринарным врачом государственной ветеринарной службы субъекта РФ, а также не числится в реестре аттестованных специалистов.

«Сотрудниками управления установлено, что с указанных площадок, по факту явившимися «предприятиями-фантомами», в Тверскую, Московскую, Смоленскую области и Республику Крым было направлено 1,5 тонны мясосырья», – подчеркивается в материале.

Также установлен факт, что мошенники оформляли электронные ветеринарные сопроводительные документы на отгружаемую со склада продукцию в городе Химки в 11 часов и гасили их в городе Севастополе в 13 часов того же дня.

Указанные площадки заблокированы. На текущий момент проверка продолжается. Управлением информация направлена в органы прокуратуры и внутренних дел.