РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 8 авг. В ГБУЗ МО «Дзержинская ГБ» в четверг пройдет День донора, в нем смогут поучаствовать все желающие совершеннолетние граждане, сообщается на официальной странице администрации городского округа Дзержинский в соцсети «ВКонтакте».

«Сделать свой вклад в общее дело сможет каждый гражданин Российской Федерации, независимо от региона прописки. День донора пройдет 8 августа в ГБУЗ МО «Дзержинская ГБ» с 9:00 до 12:00 в кабинете №315 взрослой поликлиники. Донор получает 670 рублей на питание и два выходных дня на работе», – говорится в сообщении.

Сдать кровь смогут только совершеннолетние граждане.

«Перед тем, как прийти в больницу, обязательно надо позавтракать. При себе иметь паспорт», – отмечается в сообщении.

Все интересующие вопросы можно задать по телефону: 8(495)305-77-00.