РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 авг. Глава подмосковного Красногорска Эльмира Хаймурзина в четверг проведет прием предпринимателей округа, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Глава горокурга Красногорск 8 августа с 9:00 до 14:00 в кабинете №113 (администрации муниципалитета - ред.) проводит прием предпринимателей», - говорится в сообщении.

Записаться на прием можно по телефону: 8(495)562-46-68. Адрес администрации горокруга: Красногорск, улица Ленина, дом №4.