РИАМО – 7 авг. Столичные врачи выполнили сложную операцию на увеличенной в 9 раз щитовидной железе, в настоящее время 62-летняя пациентка чувствует себя хорошо, говорится в сообщении департамента здравоохранения города Москвы.

В городскую клиническую больницу №67 имени Л. А. Ворохобова поступила 62-летняя пациентка с аномальным утолщением шеи. Женщина испытывала постоянные головные боли, затруднения при дыхании и глотании пищи.

«По результатам компьютерной томографии и пункционной биопсии у пациентки был диагностирован многоузловой эутиреоидный зоб с загрудинным расположением. Формально такая патология относится к высшей 5-й степени сложности, но данное образование в силу уникальности выходит за рамки классификации», – отмечается в сообщении.

На следующий день после поступления пациенте была выполнена тотальная тиреоэктомия – полное удаление щитовидной железы. Операцию выполнил врач-хирург-эндокринолог высшей категории первого хирургического отделения больницы №67 Омар Османов.

«Начавшаяся по установленному плану операция была осложнена выявленными особенностями патологии – увеличенная щитовидная железа проросла в трахею и мышцы, сдавливала прилегающие к ней яремные вены и сонную артерию. Операция продолжалась почти 5 часов и успешно завершилась полным удалением железы», – добавляется в материале.

Нормальный объем железы составляет 20 миллилитров, объем удаленной у пациентки железы составил 182 миллилитров, что в 9 раз больше нормы.

Пациентка перенесла операцию хорошо – ее гемодинамические показатели на протяжении всей операции находились в пределах нормы.

После операции под наблюдением дежурных врачей пациентка пришла в себя.

«На следующий день женщина уже делилась радостными впечатлениями от ощущения легкости в области шеи, свободного дыхания и глотания пищи. Женщина лишь сожалеет, что вынесла столько мучений, не обратившись в больницу раньше», – резюмируется в пресс-релизе.