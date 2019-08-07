РИАМО – 7 авг. В городском округе Клин идет реконструкция сетей наружного освещения с заменой устаревших светильников на новые, энергосберегающие, работы ведутся по губернаторской программе «Светлый город», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Так, 15 объектов, включены в программу этого года, шесть из них уже прошли экспертизу.

«Капитальный ремонт сетей с продлением на новые участки скоро выполнят в деревнях Фроловское, Введенское, Вьюхово, Давыдково, Белавино и на улице Зеленой в Никитском. Несколько цифр: во Вьюхове протяженность новой трассы составит 1,7 тысячи метров, в Давыдкове и Фроловском – по одному километру, чуть меньше – во Введенском и Никитском», – отмечается в сообщении.

Строительство новых объектов сетей уличного освещения будет производиться с использованием современного самонесущего изолирующего провода (СИП), везде будут размещены энергосберегающие светильники.

Сейчас в рамках программы губернатора «Наше Подмосковье» и комплексного благоустройства дворовых территорий специалисты ГБУ «Городское хозяйство» производят работы на детских игровых площадках на улице Карла Маркса, дом 69, Самодеятельной, дом 9, Гагарина, дом 43, Московская, дом 1.

Площадки на улице Чайковского, дом 66 корпуса 1, 2, 3, 4 и Ленинградском шоссе, дом 52/1 уже освещены.

Кроме того, специалисты проводят инвентаризацию системы энергетических сетей, которая включает в себя несколько позиций: светильники, кронштейны, провода и опоры.

В рамках губернаторской программы «Светлый город» в округе проведены большие работы, в частности, установлена новая линия наружного освещения длиной 5 километров в микрорайоне Западный.