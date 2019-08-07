РИАМО – 7 авг. В микрорайоне Северный городского округа Балашиха запланирован капитальный ремонт Дома культуры, на это потребуется около 119 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

Председатель регионального парламента Игорь Брынцалов с главой муниципалитета Сергеем Юровым в среду посетили микрорайон Северный, где обсудили реконструкцию Дома культуры.

«ДК «Северный» был построен в 1958 году. Износ здания составляет 50%. Здание в 2012 году было передано в муниципальную собственность. Учреждение крайне востребовано у жителей микрорайона. Здесь открыто 10 кружков, в которые ходят более 300 человек», – отметил Брынцалов.

Кроме того, по его словам, каждый год проводится более 130 мероприятий, которые посещает около 16 тысяч человек. На базе ДК осуществляют свою деятельность различные общественные организации.

«Поэтому, несомненно, важно уделить ремонту объекта особое внимание», – подчеркнул парламентарий.

На полный капитальный ремонт Дома культуры необходимо 119 миллионов рублей. В августе текущего года был заключен контракт с подрядчиком.

В рамках капремонта запланирована замена системы электроснабжения, вентиляции, отопления и канализации, замена кровли, ремонт фасада.