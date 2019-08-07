РИАМО – 7 авг. По поручению Александра Бастрыкина расследованием уголовного дела о массовых беспорядках в центре столицы 27 июля займутся представители центрального аппарата СК России, сообщается на официальном сайте СК РФ.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин провел оперативное совещание, где заслушал доклады о ходе расследования уголовных дел о массовых беспорядках в центре Москвы, применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, а также о легализации денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем. В нем приняли участие руководители подразделений центрального аппарата СК России, следователи Главного следственного управления СК России, руководство и следователи Главного следственного управления СК РФ по столице.

«По поручению Александра Бастрыкина уголовное дело о массовых беспорядках 27 июля, а также уголовное дело о совершении финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, переданы для дальнейшего оперативного и всестороннего расследования в Главное следственное управление СК России», – говорится в сообщении.

На данный момент уголовные дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей правопорядка соединены в одно производство. В зависимости от роли каждого девяти фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями 212 и 318 УК РФ.

«Это Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов и Сергей Абаничев. Два человека, участвовавших в июльских беспорядках, находятся в розыске, среди них Сергей Фомин», – перечисляется в материале.

Следствие тщательно анализирует видеозаписи с мест массовых беспорядков. Также будут исследоваться кадры с мероприятий, состоявшихся 3 августа.

В связи с участием в массовых мероприятиях 3 августа уже допрошено в качестве свидетелей более 800 человек из числа задержанных в административном порядке. Анализ собранных материалов свидетельствует о том, что свыше половины из них иногородние.

Также следствию достоверно известно, что на незаконном мероприятии присутствовали несовершеннолетние.

«Действующее законодательство предусматривает как уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность, так и правовые последствия для самих несовершеннолетних, которые впоследствии могут негативно отразиться на их будущем», – разъясняется в материале.

В ходе совещания председатель СК России дал подчиненным ряд конкретных указаний, в том числе поручил следователям принять меры к установлению размера причиненного ущерба гражданам, организациям и имуществу Москвы.