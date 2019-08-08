Замоскворецкая линия Московского метрополитена ассоциируется в первую очередь такими интеллигентскими станциями, как «Сокол» и «Аэропорт», где многие мечтают жить, тусовочными «Маяковской» и «Белорусской», а еще с парком «Коломенское» на юге Москвы. По длине это третья линия столичной подземки – 42,8 км. Хотя она не развивается так активно, как Сокольническая. В конце 2017 года «зеленая» ветка приросла еще на одну станцию – «Ховрино», а в прошлом году «Динамо» соединили с БКЛ. Постоянные пассажиры Замоскворецкой линии рассказали РИАМО о то, за что любят свою ветку, и чего им не хватает больше всего.

Старые поезда и советский дух

Виктор, 33 года, менеджер по контрактам:

«Поезда у нас ходят старого образца, так что об удобствах вроде кондиционера, интерактивной панели с указанием станций, тишины мечтать не приходится. Зимой – холод, летом – пекло. Зато можно ощутить советский дух метро!

Люди ведут себя классически: любят встать у самых дверей, используют эскалатор как беговую дорожку, заходят в вагон, не дождавшись, пока выйдут другие.

Самые переполненные станции в час пик: «Белорусская», «Театральная», «Павелецкая». Много людей на «Динамо», «Войковской». Этой весной, когда ремонтировали эскалатор на переходе «Тверская» – «Чеховская», можно было потерять 10-15 минут.

Через автоматы стало удобнее покупать билеты, да и «рентген» на входе выглядит современно. Говорят, с помощью металлоискателей в метро изъяли много незарегистрированного огнестрельного оружия».

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Покатушки с бомжами и шумные артисты

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Дарина, 51, переводчик:

«Бомжей на «зеленой» ветке много, они катаются от «Павелецкой» до «Алма-Атинской» и обратно. Артисты и коробейники обитают на перегоне «Технопарк» – «Коломенская», мешают ужасно, как в подмосковной электричке! Особенно артисты, они очень громкие.



Поезда в основном старые, с естественной вентиляцией. Я езжу с конечной «Алма-Атинской», там иногда бывает холодно зимой. Также в морозы холодно на участке «Коломенская» – «Технопарк» – «Автозаводская».

© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

На «Алма-Атинской» много иногородних, и они не понимают, как это – поезда с двух путей идут в центр.

Самый крутой вопрос был: «А где здесь электричка в город?». И в ответ на то, что любой поезд едет в центр: «Не может быть! Вы мне врете!».

Раньше по ветке ходил театральный состав, но я старалась в него не попадать: там передавали высказывания актеров о театре. Это было слишком громко.

В центре обычно поезда забиты: на «Театральной», «Новокузнецкой», «Павелецкой». Также людно там, где выходы в парки, на «Коломенской», «Царицыне», «Орехове». Безлюдная станция – «Технопарк». Я иногда там выхожу, просто чтобы перевести дух».

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Толпы с электричек и спокойная «Маяковская»

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Илья, 43 года, фотограф:

«Попрошайки на «зеленой» ветке мешают, если вагон забит, и они протискиваются через толпу. Езжу в наушниках, поэтому на певцов не обращаю внимания. Зимой бывает много бомжей, но люди в целом понимающие и про них не сообщают.

Пассажиры впадают в метро-транс: сидят в телефонах, слушают музыку. Оживляются, когда заходят артисты или торговцы.

Поезда ходят в основном старые, от духоты спасают только открытые перегоны на станции «Технопарк». Но это лучше, чем болеть от кондиционеров.

Сколько народу на ветке, зависит от электричек из области: когда они приходят, на «Павелецкую», «Царицыно», «Белорусскую» не войти. Даже билетные автоматы, которых стало больше, не справляются. Нет проездного – потеряешь в очереди 5-7 минут. Стараюсь не ездить в часы пик.

У метро «Царицыно», где выход с электричек, грязно, особенно зимой. У входа греются бомжи, сидят с собаками, едят, разводят помойку.

Нужно лучше убирать эту территорию. При этом сама станция чистая.

Станция «Маяковская» – самая спокойная, хотя и популярная у туристов и тусовщиков с Патриарших.

Еще мне нравится, как обновили входные группы метро – навесили новые двери, сделали облицовку, установили приличные торговые ларьки.

Турникеты стали такие, что теперь зайцам сложнее пристроиться сзади, раньше это раздражало».

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Вагоны-кратеры и удобная навигация

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Диана, 28 лет, PR-менеджер:

«Я ежедневно езжу от «Кантемировской» до «Тверской», и час пик тут непредсказуем: может быть и в 8 утра, и в 2 часа дня. Напряженная обстановка начинается от «Кантемировская». Легче становится на «Новокузнецкой». Дальше – терпимо, появляется место для поворота корпуса. После «Тверской» можно даже найти сидячее место.

Летом в вагоне есть ощущение, что попадаешь в кратер спящего вулкана – дышать нечем.

Когда выходишь из поезда, понимаешь, что укладка насмарку и сразу хочется принять душ. Это потому, что вагоны старые, кондиционеров нет. В холодный сезон все нормально: в метро всегда можно согреться.

Очень надеюсь, что и у нас появятся новые поезда «Москва», где можно сесть в первый вагон и дойти до последнего. Если лень доставать книгу, смотришь новости на экранах и наслаждаешься прохладой.

Увидев новые автоматы, подумала, теперь-то заживем! Но нет. Несколько раз были проблемы с оплатой, теперь пополняю «Тройку» в кассе. Хотя для разовых поездок это очень удобно.



Бомжи, к сожалению, попадаются. На станции «Павелецкая» был один бомж с ужасным лицом в папилломах, который запрыгивал в вагон в последний момент.

Он шел вглубь толпы, издавал непонятные звуки, трогал и пугал пассажиров.

Все люди забивались в один угол, девушки кричали, мужчины пытались от него отмахнуться или урезонить. В Интернете даже есть статья про этого бомжа. Он так же развлекался и на улице».

Татьяна, 37, координатор поставок:

«Бомжи, попрошайки и артисты на Замоскворецкой линии встречаются чаще всего вечером, после часа пик. Продавцы ходят постоянно между станциями «Коломенская» и «Технопарк», когда поезд едет по улице.

Пару раз из-за духоты в поезде я почти теряла сознание – приходилось выходить на ближайшей станции и приходить в себя.

Просить уступить место стыдно – я же молодая. Проще упасть в обморок – и пусть весь вагон откачивает.

Хотя на ветке нет современных поездов «Москва», зато ходят тематические составы – посвященные МХАТу, «Временам и эпохам», «Народный ополченец».

Мне нравится станция «Новокузнецкая», но поднять глаза на потолок, где вся красота, в толпе почти нереально. Обидно, что у нас самое красивое в мире метро, но никто, кроме иностранцев, этого не видит.

Новая напольная навигация помогает на переходах. Из-за зрения я не вижу, что написано на подвесных указателях, а на полу удобно – шрифт крупный».

Стоять в тоннелях и в очередях

Анна, 27, маркетолог:

«На Замоскворецкой линии постоянно случаются технические сбои: если ехать в вечерний час пик, 18 – 19 часов, поезда останавливаются в тоннеле минут на пять. Из-за этого стала закладывать дополнительно 10-15 минут на вечерние поездки.

Артистов и бомжей вижу нечасто, однажды бомж зашел в вагон и начал раскладывать свой скарб на сидячих местах. Больше мешают попрошайки – давят на эмоции. Хотя попрошаек стало меньше, чем лет пять назад.

Обычные пассажиры тоже не всегда хорошо пахнут и ведут себя прилично.

Смотреть сериал со звуком или громко включать музыку в наушниках; рассказывать на весь вагон о болезнях; подходить близко и дышать в лицо в полупустом поезде, – это норма.

Я люблю старые станции с шармом – «Аэропорт», «Сокол», «Маяковскую», они не типовые, как «Водный стадион» или «Войковская». На «Аэропорту», «Войковской», «Маяковской» довольно свободно. Самые переполненные – «Динамо» и «Сокол».

Когда открылась пересадка на станцию БКЛ «Петровский парк», на «Динамо» вечером образовалась очередь на вход метров восемь.

А однажды многострадальную станцию подтопило, и вход вообще закрыли».

Неработающий лифт и перебои с wi-fi

Лина, 50, редактор:

«На севере «зеленой» ветки всегда много пассажиров из «Шереметьево» и с Белорусского вокзала. Люди с чемоданами, которые впервые в городе, тормозят поток, смотрят карты и фотографируются.

Раньше чуть ли не самой тихой станцией была «Динамо», теперь там пересадка на БКЛ, так что людей стало больше. Пересадка неудобная, наземная. Непохоже, чтобы велись работы по устройству внутреннего перехода, только забор стоит.

Не в час пик бывают заторы на «Белорусской», где пересадка на кольцо. Сотрудники станции делают что могут, дирижируя эскалаторами, но все равно это «бутылочное горлышко».

На «Беломорской», которую недавно открыли, так и не работает лифт. Висит объявление: «по техническим причинам».

Когда моя подруга спросила у дежурной по станции, когда лифт откроют, та ответила – никогда. Нормально?!

Новая навигация мне не нравится. Вполне устраивала старая, зачем было менять? Вай-фай время от времени отваливается, приходится подключаться заново. Раньше такого не было.

Красивее всех станция «Маяковская». Еще мне нравится «Аэропорт» своим старомодным оптимизмом в архитектуре. И тот момент, когда поезд выезжает из тоннеля перед «Коломенской», и видно реку».