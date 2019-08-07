РИАМО – 7 авг. Арбитражный суд столицы признал законным решение Московского областного УФАС России по жалобе ООО «МОСГНБ» о нарушении закона о закупках, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС.

Ранее в управление поступили жалобы ООО «МОСГНБ» на действия (бездействие) МУП КХ «Егорьевские инженерные сети» при проведении открытых конкурсов на выполнение работ по прокладке сетей водоснабжения и водоотведения.

«По результатам рассмотрения, управление признало жалобы ООО «МОСГНБ» необоснованными. Не согласившись с указанным решением, ООО «МОСГНБ» обратилось в суд», – отмечается в сообщении.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «МОСГНБ» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.