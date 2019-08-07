РИАМО – 7 авг. Подмосковье принимает участие в создании суперсервиса «Переезд в другой регион», говорится в сообщении пресс-службы министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

На портале государственных услуг РФ открыто голосование по вопросам совершенствования нового суперсервиса «Переезд в другой регион».

«До 12 августа оставить свое мнение может любой пользователь госуслуг. На основе полученных ответов будет дополнен имеющийся функционал суперсервиса и расширен перечень возможных жизненных ситуаций для его использования», – отмечается в сообщении.

«Переезд в другой регион» призван сэкономить время граждан и снизить количество посещений различных ведомств в случае смены места жительства.

В прошлом году по комплексу услуг, входящих в состав суперсервиса, было подано свыше 10 миллионов заявлений – это 25 тысяч обращений в день по всей стране.

Суперсервис поможет оформить на всех членов семьи базовые документы, включая онлайн-запись в школу и детский сад, подать заявление на социальную карту и другие региональное льготы, а также проинформирует об имеющихся вакансиях и подскажет расположение важных социальных объектов и учреждений на новом месте.

Рабочей группой под руководством министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области проводится разработка суперсервиса в рамках исполнения поручений президента РФ об обеспечении возможности получения гражданами комплекса государственных и муниципальных услуг, сгруппированных в рамках жизненной ситуации.

«Что же касается официальной даты запуска суперсервиса, то в следующем году пройдет его пилотное тестирование на базе Санкт-Петербурга, Ленинградской и Ростовской областей. А в 2023 году онлайн-ресурс заработает по всей стране», – подчеркивается в пресс-релизе.