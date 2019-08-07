РИАМО – 7 авг. По итогам первого полугодия на востоке столицы ввели в эксплуатацию 120 тысяч квадратных метров различной недвижимости, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики города Москвы.

«В первом полугодии 2019 года в Восточном административном округе Москвы ввели в эксплуатацию 120,4 тысячи квадратных метров недвижимости, из которых жилье составило чуть более трети – 43 тысячи квадратных метров. Здесь уже существует сложившая застройка, и она требует особого внимания со стороны городских властей. Именно поэтому ВАО лидирует по числу домов, вошедших в программу реновации – жители 1061 дома в ближайшие годы получат не только новые квартиры, но и реконструированные улицы, благоустроенные дворы, новые общественные пространства», – отметил руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин.

Он уточнил, что на сегодняшний день в Восточном округе выбрана 51 «стартовая» площадка. На 16 из них уже идет строительство новых домов.

По мнению Левкина, еще одним шагом, который сделает жизнь москвичей из восточных районов города проще и удобнее, стал запуск новой линии метрополитена.

«Открывая первый участок Некрасовской линии от станции «Некрасовка» до станции «Косино», где пассажиры смогут пересесть на Таганско-Краснопреснескую линию, мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что строительство новой линии метро продолжится. А это значит, что в дальнейшем жители Косино-Ухтомского смогут выбирать маршруты поездки на метро из нескольких вариантов, включая пересадку на Большую кольцевую линию», – разъяснил он.

Для обслуживания новой линии открылось электродепо «Руднево», площадь которого составляет более 37 тысяч квадратных метров.

«Тут будут работать около 500 человек. В ближайшем будущем вокруг электродепо будет построен большой технопарк с новыми современными рабочими местами. Кроме того, территория в радиусе 1,2 километра от новых станций будет благоустроена», – подчеркнул Левкин.

Еще одним знаковым событием для округа в первом полугодии этого года стала сдача в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном на улице Николая Старостина в районе Косино-Ухтомский, который стал частью спортивной школы «Косино», подведомственной Москомспорту.

По словам Левкина, общая площадь здания, строительство которого началось в декабре 2015 года, составляет 7,2 тысячи квадратных метров.

В распоряжении посетителей 10 водных дорожек, зал со специальными тренажерами для подготовки пловцов. Кроме того в бассейне есть специальное оборудование, позволяющее заниматься плаванием маломобильным группам граждан. В комплексе планируется открыть отделение водного поло, а также организовать тренировки и обучение дополнительно для 2,5 тысяч воспитанников. В итоге, число занимающихся в секциях спортшколы «Косино» вырастет более чем в 1,5 раза.

Помимо учеников спортшколы, новый бассейн могут посещать все желающие. Уже сейчас там проходят занятия в рамках программы «Московское долголетие». Тренировки по боксу, плаванию, аквааэробике и общей физической подготовке посещают 4,2 тысячи человек.

Общая площадь комплекса зданий спортивной школы «Косино» после строительства ФОКа увеличилась почти в три раза – до 11,15 тысячи квадратных метров.