РИАМО 7 авг. Свыше 25 подмосковных объектов могут стать доступными для военнослужащих в рамках накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

В рамках информационного взаимодействия по вопросам долевого строительства между подмосковным Главгосстройнадзором и ФГКУ «Росвоенипотека», надзорным ведомством подготовлены и направлены информационные письма о 28 проектах застройщиков, осуществляющих свою деятельность на территории Московской области.

«Мы предоставляем данные о результатах надзорных мероприятий застройщиков и другие сведения, касающиеся рынка долевого строительства Московской области и на основании этих данных ФГКУ «Росвоенипотека» принимает решение об аккредитации застройщиков и их проектов для участия в накопительно-ипотечной системе. Таким образом ФГКУ «Росвоенипотека» не будет допускать аккредитацию и последующую выдачу недобросовестным застройщикам ипотечных кредитов», – отметил руководитель Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

По 28 застройщикам, желающим работать в рамках накопительно-ипотечной системы, специалистами Главгосстройнадзора была собрана и проанализирована общая строительная готовность, статус строительства, количество и площадь квартир, факты отставания от графика строительства всех строящихся объектов, в рамках каждого жилого комплекса.

Также проверено наличие или отсутствие нарушений по отчетности, сведения о проведенных плановых и внеплановых проверках и о выявленных в ходе проверок нарушениях.

На сегодняшний день военнослужащими приобретено уже более 42,5 тысяч квартир на этапе строительства. Московская область является регионом-лидером по данному виду сделок.

На территории Подмосковья военнослужащими заключено свыше 20 тысяч договоров участия в долевом строительстве, что составляет 47% от общего количества заключенных военнослужащими договоров по всей стране.