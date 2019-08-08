РИАМО - 8 авг. Форум «Управдом» пройдет в городском округе Лобня в четверг, его участники обсудят вопросы подготовки комплекса ЖКХ и энергетического хозяйства к отопительному сезону, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«В четверг в конференц-зале администрации горокруга состоится муниципальный форум «Управдом», – говорится в сообщении.

К участию в мероприятии приглашаются члены советов многоквартирных домов и активные жители округа. Они смогут услышать ответы на интересующие их вопросы об отопительном сезоне 2019-2020 годов.

Мероприятие начнется в 17:00 по адресу: город Лобня, улица Ленина, дом 21, конференц-зал.