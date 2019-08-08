РИАМО - 8 авг. В Подмосковье в четверг состоится прямая линия по вопросам хранения, ношения и использования гражданского оружия, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Росгвардии по Московской области.

«Руководство центра лицензионно-разрешительной работы ГУ Росгвардии по Московской области в четверг с 15:00 до 17:00 проведет прямую линию для жителей Подмосковья по вопросам хранения, ношения, транспортирования и использования

гражданского оружия и мерам ответственности за их нарушение», – говорится в сообщении.

Звонить на прямую линию можно по телефону: 8 (498) 642-35-48.

С начала года сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы провели более 115 тысяч проверок на предмет сохранности оружия и составили свыше 10 тысяч административных протоколов.

Сотрудники изъяли свыше 3,5 тысяч единиц оружия, а также аннулировали 213 лицензий и разрешений на хранение и ношение гражданского оружия.