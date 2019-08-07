РИАМО - 7 авг. На фасаде здания Политехнического музея в Москве завершили реставрацию барельефа Георгия Победоносца и триптих «Аллегория хозяйственного труда», говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента культурного наследия.

Комплекс зданий Политехнического музея является объектом культурного наследия регионального значения «Здание Политехнического музея, в котором в 1918 году Владимир Ленин неоднократно выступал на заседаниях и пленумах Московского совета и митингах трудящихся».

«К настоящему моменту завершается реставрация фасадов Политехнического музея, в ходе которой на северном фасаде здания отреставрирована монументальная живопись – триптих «Аллегория хозяйственного труда» с сюжетами «Пахарь», «Рабочая семья», «В кузнице». Так же в медальон центрального фронтона северного фасада возвращен барельеф Георгия Победоносца», – заявил глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

По его словам, реставрация живописного панно и барельефа стала одним из важнейших этапов возвращения фасадам исторического облика. Трудоемкие работы заняли около пяти месяцев. Площадь каждого живописного панно, над которым трудились художники-реставраторы, составляет 15 квадратных метров. Работы были осложнены тем, что проводились на большой высоте непосредственно со строительных лесов. Барельеф воссоздавался в мастерских. Его диаметр составляет почти два метра.

Живописное панно – триптих «Аллегория хозяйственного труда» – включает в себя три отдельные композиции с сюжетами «Пахарь», «Рабочая семья», «В кузнице». На них изображены: в центре, на фоне восходящего солнца, семья – отец, мать и сын; слева – крестьянин в лаптях, вспахивающий поле деревянной сохой; справа – кузница, в которой трудятся двое рабочих. Триптих выполнен в технике фрески, которая характерна для эпохи модерна.

«Для того, чтобы решить, как именно будет восстановлен барельеф Георгия Победоносца, специалисты изучили серьезный массив исторических данных и архивных фотографий. За основу был взят действующий герб на момент строительства северной части здания (1903-1907 годы)», – подчеркнул председатель научно-методического совета при Мосгорнаследии Андрей Баталов.

Он добавил, что скульпторы воспроизвели иконографию этого герба, которая, в свою очередь, повторяет изображение со святым Георгием с ордена Подвязки

Специалисты в области геральдики полагают, что первый герб города Москвы был принят в 1781 году. На нем был изображен всадник Георгий Победоносец в доспехах и мантии, на коне, поражающий копьем змея. В 1883 году герб был отражен зеркально в соответствии с правилами западноевропейской геральдики. Согласно им, живые существа на гербе должны быть повернуты только в левую для зрителя (правую геральдическую) сторону.

Впоследствии барельеф был заменен на новый герб города, принятый 22 сентября 1924 года. Пятиконечная звезда – это победный символ Красной Армии. Зубчатое колесо и связанные с ним ржаные колосья, изображенные по овалу щита, являются символом смычки города с деревней.

Также изображены эмблемы, характеризующие наиболее развитую промышленность Московской губернии: слева наковальня (эмблема металлообрабатывающего производства), справа челнок (текстильное производство).