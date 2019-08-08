РИАМО – 8 авг. В четверг в Москве из вод Кожуховского затона поднимут на поверхность затонувшую скульптуру «Пионеры», ранее монумент занимал место на берегу, говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Мосводосток».

В ходе проведения работ по благоустройству сквера «Богатырский» в акватории Кожуховского затона на улице Трофимова обнаружена затопленная скульптура «Пионеры», ранее размещавшаяся на берегу.

«В целях сохранения предметов исторического наследия Южнопортового района и в рамках оказания содействия управе

Южнопортового района города Москвы в четверг флот ГУП «Мосводосток» совместно со специалистами водолазного управления предприятия проведет работы по подъему памятника «Пионеры» из акватории Кожуховского затона», – отмечается в сообщении.

Мероприятие по подъему скульптуры начнется в 09:00.