РИАМО – 7 авг. Руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина рассказала, на что следует обращать внимание при проверке готовности дома к зиме, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В среду Федина встретилась с членами областной ассоциации председателей советов многоквартирных домов. Проверки готовности подмосковных домов пройдут 10 августа в рамках «Школы ЖКХ нашего двора».

«Особого внимания требует тепловой контур дома. Входные и переходные двери должны плотно закрываться и быть оборудованными доводчиками либо пружинами. Плотный притвор нужен и окнам, все стекла в них должны быть целыми, а остекление двойным», – говорится в сообщении.

Также необходимо следить за тем, чтобы чердаки и подвалы были сухими и чистыми. Следует проверить, чтобы инженерные коммуникации не протекали, а теплоизоляция на трубопроводах отопления и горячего водоснабжения была целой. Необходимо выявлять протечки кровли, коррозию домовых газопроводов, обращать внимание на техническое состояние фасадов, балконных плит и отмосток, исправность электрооборудования в подъездах.

10 августа во время «Школы ЖКХ нашего двора» все желающие смогут присоединиться к комиссионным проверкам готовности домов к отопительному периоду. Их проведут представители Госжилинспекции, администраций муниципальных образований, советов многоквартирных домов и областной ассоциации председателей советов МКД.

Адреса домов, в которых пройдут проверки, Госжилинспекция опубликует 8 августа на своем официальном сайте https://gzhi.mosreg.ru/. Первое мероприятие «Школа ЖКХ нашего двора» состоялось 6 июля, в нем приняли участие 626 управляющих организаций в 446 точках Подмосковья, которые посетили более 12 тысяч человек.

Федина также рассказала, как должен оформляться акт проверки. В нем необходимо указать адрес дома, название управляющей организации, перечислить выявленные нарушения и поставить свою подпись. К акту необходимо приложить фотоматериалы, подтверждающие выявленные нарушения. Все документы будут направлены в Госжилинспекцию Московской области.

Затем Федина познакомила членов ассоциации председателей советов многоквартирных домов Подмосковья с работой Госжилинспекции в областном Центре управления регионом. Управдомы узнали о принципах, на которых строится работа, об алгоритмах выполнения заявок жителей области в Единой диспетчерской службе (ЕДС МО). Сотрудники надзорного ведомства также ответили на вопросы председателей советов МКД.