РИАМО – 7 авг. Отделочные работы и благоустройство прилегающей территории проводят в школе на 600 учащихся в подмосковном Ступине, ввести ее в эксплуатацию планируется к началу учебного года, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

В выездном совещании приняли участие представители администрации округа и подрядной организации. В настоящее время на объекте ведутся внутренние чистовые отделочные работы, устройство вентиляционной системы, а также благоустройство прилегающей территории. Для обеспечения сдачи объекта в установленные сроки увеличены темпы выполнения работ.

«Новая школа рассчитана на 600 мест. В четырехэтажном здании предусмотрены учебные классы, лаборатории и мастерские, столовая, спортивный и актовый залы, библиотека, административные и вспомогательные помещения. Кроме того, в школе будет бассейн. Общая площадь здания школы составит более 16 тысяч квадратных метров», – отметил министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

Министерством строительного комплекса Подмосковья перед всеми участниками строительства поставлена задача завершить работы на объекте в установленные сроки и обеспечить ввод школы к началу учебного года.

Строительство объекта ведется в рамках государственной программы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется из средств бюджета.