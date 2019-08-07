РИАМО – 7 авг. Площадь природного заказника «Сосняки Электрогорского лесничества» в Павловском Посаде увеличилась в три раза, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Площадь заказника утвердили на заседании правительства Московской области. Как сообщил заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин, размер заказника увеличили в три раза – с 664 до 2019 гектаров.

«Заказник создавался почти 20 лет назад, и в его границы тогда не были включены ценные экосистемы, характерные для восточного Подмосковья. Между тем, эти места отличаются большим видовым разнообразием, здесь обитают 75 видов позвоночных животных, в том числе подлежащих особой охране. Расширение площади заказника позволит сохранить уникальную флору и фауну», – сказал Куракин.

Биологи, обследовавшие особо охраняемую природную территорию, обнаружили места обитания восьми видов рыб, четырех видов амфибий, трех видов рептилий, 44 видов птиц и 16 видов млекопитающих. В их числе – внесенные в Красную книгу Московской области прыткая ящерица, обыкновенная гадюка, осоед. Отмечены также местообитания краснокнижной флоры – гудайеры ползучей, зимолюбки зонтичной и редкого гриба ежовика коралловидного.

На протяжении многих лет территория заказника страдала из-за очаговых захламлений бытовым мусором, заезда автомобилей и мотоциклов, неорганизованного туризма и организации стихийных площадок для пикников.

Теперь в границах особо охраняемой природной территории (ООПТ) запрещено строительство, передвижение на транспорте вне дорог общего пользования и любые виды деятельности, способные принести вред охраняемым экосистемам.

Режим особой охраны допускает пешие, лыжные, велосипедные и конные прогулки отдыхающих по имеющимся пешеходным тропам и дорогам, сбор грибов, ягод и орехов для личных нужд, а также обустройство экологических троп.

На сегодняшний день в Подмосковье насчитывается 247 ООПТ регионального значения. Минэкологии ведет работу по организации 17 новых ООПТ областного значения.