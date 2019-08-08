РИАМО - 8 авг. VII Международный евразийский форум «Такси» (МЕФТ) открывается в столице в четверг, на мероприятии обсудят будущее таксомоторного рынка, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Ключевыми на МЕФТ-2019 станут вопросы регулирования рынка такси со стороны государства и на всех уровнях. Кроме того, на форуме будет представлена обширная выставочная экспозиция, в которую войдут специально созданные автомобили такси, в том числе беспилотные машины, проходящие тестирование на территории РФ.

«Двухдневная деловая программа соберет представителей органов федеральной и региональной власти, крупнейших агрегаторов, руководителей компаний таксомоторной и смежных отраслей, представителей иностранных и отечественных разработчиков инновационных решений для сферы таксомоторных перевозок», - говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет на площадке конгресс-парка Radisson Collection Hotel Moscow по адресу: Кутузовский проспект, дом 2/1, строение 1.