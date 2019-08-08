РИАМО - 8 авг. В подмосковном Богородском городском округе на 46-м километре трассы М-7 «Волга» в четверг до 03:20 перекрыто движение транспорта, в это время здесь устанавливают новый надземный пешеходный переход, говорится в сообщении пресс-службы ФКУ «Упрдор Москва – Нижний Новгород».

До 04:00 на этой части трассы также действуют ограничения – проезжая часть сужена до двух полос, а максимальную скорость ограничили до 40 километров в час. В управлении дорожного хозяйства призвали водителей отнестись к изменениям в организации движения с пониманием, быть осторожными на дороге и учесть ограничения при планировании своего маршрута.

«Возможный вариант объезда по направлению в область и обратно: регулируемый перекресток на 40-м километре М-7 (поворот на Монино), далее через населенные пункты Горбуша, Аборино, Стулово, Ельня, регулируемый перекресток на 47-м километре на М-7 (в районе поселка Радиоцентра-9)», – отмечается в сообщении.

Надземный пешеходный переход откроют недалеко от остановки «Сосновый Бор» в Богородском городском округе уже к ноябрю.

Он будет состоять из 43-метрового пролетного строения и двух башен с лестничными сходами. По проекту переход будет оборудован современной системой освещения и видеонаблюдением. Кроме того, здесь будут установлены подъемные платформы для беспрепятственного передвижения маломобильной категории граждан.