РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 7 авг. Временно исполняющий полномочия главы подмосковного Дзержинского Людмила Иванова предложила создать инициативную группу по переселению из ветхих домов на площади Святителя Николая, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В среду Иванова провела встречу с жителями ветхих домов на площади Святителя Николая. В ней приняли участие застройщики «Стройсоюз» и «Фобос», которые будут строить дома для переселенцев.

«Я предлагаю, чтобы не собираться таким большим количеством народа, создать инициативную группу по переселению. Здесь много активных жителей», – сказала Иванова.

По ее словам, работа будет вестись именно с группой. Ей предоставят протоколы и все необходимые документы.

Иванова добавила, что 30 августа состоится заседание рабочей группы с министерством жилищной политики Московской области, оно держит вопрос с расселением на контроле.