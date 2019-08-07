РИАМО - 7 авг. В ходе проверки строительства в одиннадцатом корпусе жилого комплекса «Отрадный» в Мытищах инспекторы Главгосстройнадзора Московской области отметили, что специалисты опережают намеченный график работ, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Объект расположен в микрорайонах 36, 36А, 37 городского округа Мытищи. Завершение возведения здания застройщик наметил первый квартал 2020 года.

«В настоящее время на объекте ведутся работы по устройству фасадов, монтаж внутренних инженерных систем и отделочные работы, а также работы по благоустройству территории», – сообщил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Застройщиком выступает ООО «Инвест-Строй». Площадь жилого дома переменной этажности (15-23) составит 63,5 тысячи квадратных метров. Жилое здание рассчитано на 828 квартир общей площадью 41,6 тысячи квадратных метров.