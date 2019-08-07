РИАМО - 7 авг. В августе и сентябре на территории парков и заповедников столицы пройдет целая серия благотворительных спортивных соревнований, так москвичи смогут одновременно отдохнуть и помочь нуждающимся, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Собранные средства пойдут, в частности, на поддержку воспитанников детских домов, тяжелобольных детей и создание складов гуманитарной помощи людям, пострадавшим от наводнений, пожаров, землетрясений и других чрезвычайных ситуаций», - говорится в сообщении.

Так, уже 11 августа на территории парка Победы пройдет благотворительный гастрономический забег Run & Eat, на котором предлагается две дистанции на пять или 10 километров. Кроме того, в рамках забега пройдут соревнования для детей, мастер-классы и концерт. Стартовый взнос на Run & Eat составит всего 2 тысячи для взрослых и 500 рублей для детей. Средства от забега пойдут на помощь детям-сиротам.

В этот же день в Измайловском парке свой забег RunIt25 проведут IT-специалисты. На мероприятии предусмотрены дистанции на три, пять, десять и 25 километров. Взносы — от 500 до 1,6 тысячи рублей.

Позже, 31 августа, в музее-заповеднике «Царицыно» пройдет забег, посвященный четырехлетию движения Parkrun Царицыно. Здесь участие будет абсолютно бесплатным. Пробежаться смогут как взрослые, так и дети. На 31 августа намечен и пятый юбилейный открытый благотворительный забег в Измайловском парке. В программе: соревнования для детей и костюмированный забег.

«В парке Горького 1 сентября пройдет акция «Бег в помощь». Стоимость участия зависит от даты регистрации и длины дистанции — от 500 до 1400 рублей», - говорится в сообщении.

А уже 14 сентября у театра Стаса Намина в Москве стартует масштабный благотворительный забег Красного Креста. Ожидается, что участие в нем примут звезды ТВ и эстрады, а также команда Красного Креста. Деньги с забега будут направлены на создание в России складов с гуманитарной помощью на случай различных чрезвычайных ситуаций —наводнений, пожаров и землетрясений.

В августе и сентябре в Москве пройдут и другие благотворительные забеги, которые подарят их участникам массу эмоций и позволят оказать посильную помощь нуждающимся. Подробнее узнать о предстоящих спортивных мероприятиях можно на официальном сайте мэра Москвы: https://www.mos.ru/news/item/59925073/.