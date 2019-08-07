РИАМО - 7 авг. Подмосковные спортсмены в возрастной группе юниоров выиграли серебряную медаль на первенстве России по лыжероллерам в учебно-тренировочном центре «Кавголово» в Ленинградской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Серия соревнований прошла с 29 июля по 5 августа. Участники боролись за лидерство в гонках с раздельного старта классическим стилем, а также в спринте масс-старт и эстафете свободным стилем. Сборная команда Московской области заняла второе место в общекомандном зачете. Спортсмены из региона набрали 1,238 тысячи очков.

«Подмосковные лыжники работают в течение всего года, так как с окончанием зимнего сезона они меняют лыжи на лыжероллеры и продолжают принимать участие во всероссийских и международных соревнованиях. Первенство России в Ленинградской области, где наши спортсмены заняли второе место в общекомандном зачете, не является исключением», — прокомментировал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

В этом первенстве подмосковные спортсмены уступили лыжникам из Санкт-Петербурга с 2,822 тысячи балла. Третье место заняла сборная Воронежской области с результатом в 823 очка.

По словам Терюшкова, представители Московской области уделяют внимание подобным состязаниям, результатом чего становятся завоеванные медали. Также подобные старты являются хорошей подготовкой и проверкой сил перед предстоящей зимой.