РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 7 авг. Власти подмосковного Дзержинского планируют расселить порядка 80 семей из ветхих домов на площади Святителя Николая, сообщила временно исполняющий полномочия главы городского округа Людмила Иванова.

В среду Иванова провела встречу с жителями ветхих домов на площади Святителя Николая. В ней приняли участие застройщики «Стройсоюз» и «Фобос», которые будут строить дома для переселенцев.

«46 семей уже переселили в Котельники. Осталось расселить 80 семей. Был ряд проблем с получением разрешительной документации для строительства домов «Стройсоюза». На прошлой неделе был проект межевания согласован, мы подготовили новые договора аренды и отправили застройщику», – сказала Иванова.

Она отметила, что в 2015 году наложили ограничения на строительство, так как находящийся на площади Святителя Николая Николо-Угрешский монастырь – памятник архитектуры.

«Будем с застройщиком заключать допсоглашение, чтобы он выходил на стройплощадку, у них 31 декабря 2020 года заканчивается аренда. Дорожную карту получим в декабре», – отметила Иванова.

По ее словам, застройщик заключил договор аренды, он обязан платить арендную плату, и в его интересах быстрее построить дом. Иванова подчеркнула, что администрация скоро получит справку от Главного управления культурного наследия, также нужно еще решить проблемы с переносом ЛЭП, гаражами. Необходимо пройти согласование с аэропортами «Жуковский» и «Домодедово».

«Квартал К2 «Фобос» достроит в конце 2019 года. Там предоставят 13 квартир, переселенцев из домов №№6 и 6А расселят в начале 2020 года. «Стройсоюз» предоставит 11 квартир в начале 2021 года», – заключила Иванова.