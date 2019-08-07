РИАМО - 7 авг. Поставщика санитарно-технических услуг оштрафовали за картельный сговор на аукционах администрации городского округа Черноголовка, который вызвал поддержание цен, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного управления Федеральной антимонопольной службы России.

Управление признало, что ООО «Оборон сервис центр», занимающееся монтажом отопительных систем и систем кондиционирования воздуха, устроило сговор на электронном аукционе, из-за которого цена контракта на выполнение услуг поддерживалась на определенном уровне. В связи с этим в отношении компании было возбуждено административное дело о нарушении антимонопольного законодательства в части заключения устного картельного соглашения.

«Московское областное УФАС России признало общество нарушившим пункт 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и приняла решение о передаче материалов для привлечения Общества и его должностных лиц к административной ответственности в соответствии с частью 2 статьи 14.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», — говорится в сообщении.

По постановлению управления антимонопольной службы, в отношении компании назначили меру пресечения в виде административного штрафа на сумму 100 тысяч рублей.

По федеральному закону «О защите конкуренции», в ходе торгов заказчикам и подрядчикам запрещено заключать соглашения, если это повлияет на рост, уменьшение или поддержание цен на торгах.