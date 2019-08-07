РИАМО - 7 авг. Во всех муниципальных образованиях Подмосковья в рамках операции «Антимусорный рейд» проведено 184 патрулирования, по итогам проверок возбуждено 96 административных дел, говорится в сообщении комитета лесного хозяйства региона.

Рейды направлены на предотвращение незаконного сброса мусора на землях лесного фонда Московской области.

«По результатам патрулирований спецгрупп, состоящих из представителей лесного хозяйства, правоохранительных органов, общественников и журналистов, возбуждено 96 административных дел и составлено 57 протоколов за нарушение правил санитарной безопасности в лесах», – отмечается в сообщении.

По возбуждению административных дел лидерами стали Орехово-Зуевский (19 дел), Ступинский (14 дел) и Виноградовский (12 дел) филиалы ГКУ МО «Мособллес».