РИАМО - 7 авг. На МКАД после реконструкции развязки на пересечении с улицей Генерала Дорохова появятся шесть новых полос движения, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

По словам руководителя столичного департамента строительства Андрея Бочкарева, сейчас подходит к концу возведение двух путепроводов параллельно уже построенному путепроводу на МКАД. Они обеспечат транспортный поток по трем полосам в каждом направлении.

«В настоящее время на одном путепроводе уже уложен второй слой асфальтобетона с временной разметкой, на втором – завершено бетонирование плиты проезжей части», – заявил Бочкарев.

Кроме двух путепроводов, на развязке ведется строительство эстакады и тоннеля, которые обеспечат направленные левоповоротные съезды.

Проектом реконструкции предусмотрено строительство эстакады левоповоротного съезда с улицы Генерала Дорохова на внешнюю сторону МКАД, тоннеля для левоповоротного съезда с внутренней стороны МКАД на улицу Торговая и двух путепроводов для расширения существующего путепровода через МКАД до трех полос движения в каждом направлении.

Также в рамках проекта предусмотрено строительство двух очистных сооружений, установка шумозащитных экранов и комплексное благоустройство территории на площади более 73 тысяч квадратных метров.

«Реконструкция развязки на пересечении МКАД с улицей Генерала Дорохова ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Основные цели реконструкции заключаются в том, чтобы разгрузить Кутузовский проспект и обеспечить удобный подъезд к Инновационному центру «Сколково», – дополнил руководитель департамента.

Бочкарев подчеркнул, что именно сюда выйдет поток автотранспорта со строящегося Южного дублера Кутузовского проспекта.