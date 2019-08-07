РИАМО - 7 авг. Активисты Долгопрудного создали новый экообъект в парке «Новые Водники», в рамках проекта посажены цветы и зеленые насаждения, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

7 августа представители администрации проверили, насколько успешно получилось выполнить задуманный проект. Выездная проверка нового экообъекта в парке «Новые водники» прошла под эгидой министерства благоустройства Московской области.

«Проект нашел очень хороший отклик со стороны жителей города, они проявили инициативу и даже дизайнерские способности. Надеемся, экообъект будет радовать жителей», — рассказал заместитель руководителя администрации города Михаил Киселев.

Растения посадили в рамках областного конкурса «Цвет лета». Основная задача «Цвета лета» - это организация экообъекта в сочетании с существующим ландшафтом и природной территорией. Многолетние цветы и зеленые насаждения должны сочетаться с уже существующими особенностями зоны. В «Новых Водниках» эта задача выполнена.

На выездном совещании присутствовали также жители из других районов Долгопрудного. Например, с района Островок. Им было интересно обменяться опытом и посмотреть, какую красивую зону создали их соседи.