РИАМО - 7 авг. Здание школы №1 в городе Верее Наро-Фоминского округа, построенное в 1964 году, будет капитально отремонтировано, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Полномасштабный капитальный ремонт здания никогда не проводился, и многие помещения, инженерные системы, а также территория требуют обновления.

«На сегодняшний день завершены демонтажные работы здания, проводятся общестроительные работы, стяжка полов залита, стены оштукатурены. На пищеблоке проводится укладка плитки, ведутся электромонтажные работы и работы по устройству отмостки», – говорится в сообщении.

Срок окончания ремонтных работ – конец сентября. На время ремонта ученики средней школы будут обучаться в здании начальной школы во вторую смену.

«Я благодарен родителям и педагогам за их понимание в необходимости второй смены, ведь результат будет стоить того», – сказал глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ.

Капитальный ремонт образовательного учреждения проводится в рамках Государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» с финансированием из областного и местного бюджетов.