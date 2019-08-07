РИАМО - 7 авг. Специальную премию для изобретателей «Новаторы Москвы» учредили в мегаполисе, соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте мэра столицы.

Премия «Новаторы Москвы» станет ежегодной и будет присуждаться в трех номинациях – «Проект будущего», «Меняющие реальность» и «Лидеры инноваций». Кроме того, в каждой из номинаций будут представлены пять направлений – «Искусственный интеллект и IT-технологии», «Энергетика», «Медицина и фармацевтика», «Транспорт» и «Городская среда».

«В целях стимулирования разработки и внедрения новаторских идей, создания новых прогрессивных технологий, поддержки талантливых авторов новаторских идей и изобретений правительство Москвы постановляет: учредить 30 премий мэра Москвы «Новатор Москвы», - говорится в документе.

Самую большую премию получат победители в номинации «Лидеры инноваций» – 1,5 миллиона рублей. Ее финалистам достанется уже 200 тысяч рублей. Премию в 1 миллион рублей получат победители в номинации «Меняющие реальность», в которой финалистам направят уже 150 тысяч рублей. В номинации «Проект будущего» победителям конкурса будут присуждать премию в размере 500 тысяч рублей, а финалистам – 100 тысяч рублей.

Премии планируется присуждать как отдельным изобретателям, так и целым коллективам. Если победителями станет целая группа энтузиастов, то они должны будут разделить средства между собой.