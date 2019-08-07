РИАМО – 7 авг. Бывший родильный приют XIX века, входящий в ансамбль больницы имени братьев Бахрушиных в столице, отремонтирует в течение года победитель электронного аукциона, говорится в сообщении пресс-службы департамента города Москвы по конкурентной политике.

«Бывший родильный приют, входящий в ансамбль больницы для хронических больных имени братьев Бахрушиных, был построен в XIX веке и сегодня является выявленным объектом культурного наследия. Здание имеет оригинальную крышу начала XX века со слуховыми окошками и печными трубами, внутри также сохранились оригинальные лестницы, и отдельные элементы оформления интерьера», – отметил руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

Он дополнил, что победителю электронного аукциона необходимо учитывать все это при выполнении работ и внимательно подойти к восстановлению культурно-исторического облика здания бывшего родильного приюта.

Дегтев добавил, что проведение публичного представления закупок как раз позволяет подробно рассказывать потенциальным участникам об условиях заключения контракта и, тем самым, помогает подготовиться к процедуре.

Общая площадь здания, где будут проведены работы – 1,6 тысячи квадратных метров, подчеркнул заместитель главного инженера Всеволод Сальков.

«Вместе с капремонтом здания победитель электронного аукциона должен будет перепрофилировать его помещения под функциональный офис, в котором в дальнейшем будет располагаться ГБУ «Доринвест». Всего закупкой предусмотрено проведение ремонтных работ на двух этажах здания, а также в подвальном помещении и на кровле», – уточнил он.

Все работы должны быть выполнены в течение года с момента заключения контракта, начальная стоимость которого – 226 миллиона рублей.

Здание бывшего родильного приюта входит в ансамбль больницы имени братьев Бахрушиных и располагается по адресу: улица Стромынка, дом 7, корпус 5.

Двухэтажное здание из красного кирпича получило название «Родильный дом» в начале 1910 годов. Оно стало одним из первых бесплатных родовспомогательных заведений Москвы, принадлежавших Городской думе. Здание строилось Московским городским общественным управлением на средства из городского бюджета и на несколько частных пожертвований.