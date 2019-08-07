РИАМО – 7 авг. Все офисы в «Москва-Сити» уже распроданы, комплекс будет развиваться, сообщил в среду заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«На сегодняшний день это уже место концентрации, где живет и работает одновременно 55 тысяч человек. Он занял свою нишу в городском пространстве, появляется востребованность, свободных офисов уже нет, они все заполнены. Планируем и дальше развивать комплекс», – заявил Хуснуллин в интервью телеканалу «Москва 24».

Глава Стройкомплекса рассказал, что сейчас осуществляется строительство самой высокой в Европе многофункциональной башни в 105 этажей, где разместят и жилье, и офисы.

«Москва-Сити» в настоящий момент полностью обеспечен транспортом, включая три линии метро, две линии железной дороги, северный дублер Кутузовского проспекта.

«Мы считаем, что с точки зрения транспорта и как центр притяжения – это достаточно хорошее место, его можно дальше развивать», – резюмировал Хуснуллин.