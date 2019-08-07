РИАМО - 7 авг. Самым прослушиваемым аудиогидом АО «Центральная пригородная пассажирская компания» стала экскурсия «Владимир: от станции в город», на втором месте аудиоэкскурися «Сергиев Посад: от станции в город», говорится в сообщении пресс-службы компании.

Экскурсию по Владимиру прослушали более 2,5 тысяч человек, а на маршруте по Сергиево-Посадскому городскому округу аудиогидом на английском воспользовались порядка 1,6 тысячи слушателей. На третьем месте оказалась аудиоэкскурсия «Тула: от станции в город», которую прослушали 1,2 тысячи пользователей.

«ЦППК выпустила 13 аудиогидов на английском языке. <…> Аудиогиды серии «От станции в город» помогают пройти по предложенному маршруту и рассказывают о ближайшей к пользователю достопримечательности, местоположение которой определяется по геолокации», - говорится в сообщении.

Также существуют аудиогиды «Говорящие экспрессы», которые можно прослушать в поезде. Они посвящены истории и культуре мест, по которым проходят маршруты.

Все аудиогиды ЦППК доступны в приложении izi. TRAVEL.