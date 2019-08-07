РИАМО - 7 авг. В городском округе Шаховская достроили жилой дом на 25 квартир, при возведении которого ориентировались на комфорт граждан с ограниченными возможностями здоровья, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации выдано дому №16В, возведенному на улице Базаева в городском округе Шаховская», — отметил начальник Главного управления Государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Площадь 5-этажного жилого дома составляет 1,5 тысячи квадратных метров. Общая площадь готовых к заселению квартир составляет 1,3 тысячи квадратных метров.

Заказчиком объекта выступает муниципальное предприятие коммунального хозяйства «Шаховская». В проекте учтены требования доступности для маломобильных групп населения. На территории проведены все необходимые работы по благоустройству.