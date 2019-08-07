РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 7 авг. Сотрудники правоохранительных органов подмосковных Люберец обследует помещения, выделенные для голосования на выборах нового состава совета депутатов городских округов Котельники и Дзержинский, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

В целях обеспечения общественного порядка и безопасности в МУ МВД России «Люберецкое» создан приказ, в котором утверждена расстановка личного состава МУ МВД и план основных мероприятий по подготовке и проведению 8 сентября выборов нового состава совета депутатов Дзержинского и Котельников.

«Проводится комплекс мероприятий по обследованию всех помещений для голосования и прилегающих к ним территорий на предмет антитеррористической защищенности. Сотрудниками полиции МУ МВД России «Люберецкое» особое внимание уделяется обеспечению правопорядка на территории округов в предвыборный период и непосредственно в день голосования», – говорится в сообщении.

Гражданам, располагающим информацией о нарушениях выборного законодательства, необходимо сообщить об этом по телефонам: 8(495)554-93-94 (дежурная часть МУ МВД России «Люберецкое»), 8(495)559-81-95 (дежурная часть Котельниковского отдела полиции); 8(495)551-20-88 (дежурная часть Дзержинского отдела полиции); 8(495)692-70-66 (телефон доверия ГУ МВД России по Московской области) или «112».