РИАМО – 7 авг. Предприятие «Старковский консервный завод», осуществляющее хозяйственную деятельность в Раменском городском округе, привлекли к административной ответственности за нарушение технического регламента, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

В июле 2019 года была проведена проверка соблюдения требований ветеринарного законодательства РФ в отношении ООО «Старковский консервный завод».

«Выявлены нарушения требований технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и «Пищевая продукция в части ее маркировки». При анализе деятельности по оформлению электронных ветеринарных сопроводительных документов уполномоченным лицом ООО «Старковский консервный завод» в ФГИС «Меркурий», сотрудниками управления было обращено внимание на то, что входящее количество подконтрольного сырья превышает количество реализуемой продукции, выработанной этим предприятием», – отмечается в сообщении.

При проведении контрольно-надзорных мероприятий было установлено, что в помещении для хранения готовой пищевой продукции находятся консервы из мяса птицы и свинины, консервированные фрикадельки в мясном бульоне общим весом более 245 килограммов.

На товаре отсутствует маркировка с наименованием продукции и производителя, не указаны даты выработки и сроки хранения реализации.

За выявленные нарушения ООО «Старковский консервный завод» привлечено к административной ответственности.