РИАМО - 7 авг. В столичном аэропорту «Домодедово» таможенники задержали 51-летнего россиянина, который пытался провезти целую коллекцию старинных ценностей, говорится в сообщении пресс-службы Домодедовской таможни.

Мужчина прошел через «зеленый» коридор, тем самым заявив, что у него нет никаких товаров, подлежащих таможенному декларированию. Однако при проверке у него в багаже нашли четыре металлических предмета изогнутой формы, являющиеся монетами, и знак в виде орла, а в карманах обнаружились три металлические пластины (также монеты), кольцо в красной коробке.

«Было принято решение о назначении таможенной экспертизы, по результатам которой определено, что четыре монеты (ямб) изготовлены в Китае в конце XVII – начале XVIII веков, а три монеты «Ginban» (1863 года) различных номиналов отчеканены в Японии в княжестве Акита периода правления клана Токугава», – отмечается в сообщении.

Эти ценности были признаны культурным наследием, как монеты, созданные 100 лет назад и более. Золотой перстень, инкрустированный бриллиантами и бериллами, также оказался культурной ценностью, как предмет декоративно-прикладного искусства, созданный более 50 лет назад.

Знак в виде орла в центре венка оказался символом немецкого автомобильного клуба «ADAC» (Allgemeiner Deutscher Automobil – Clab). Он был сделан в Германии во второй половине XX века и относится к категории культурных ценностей, как предмет фалеристики, созданный более 50 лет назад.

По данным пресс-службы Домодедовской таможни, рыночная стоимость данных ценностей в России составляет около 425 тысяч рублей.

«В своем объяснении гражданин России заявил, что приобрел предметы на различных аукционах и в мюнхенском магазине для личного пользования. И считает, что ввозимые им товары не являются обязательными к декларированию», – уточняется в материале.

Однако таможенники усматривают в действиях мужчины признаки состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 УК РФ («Контрабанда культурных ценностей»).