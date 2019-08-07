РИАМО – 7 авг. По инициативе ветеранов в Электроуглях перенесли памятный знак с территории заброшенного завода, его планируют отреставрировать, говорится в сообщении пресс-службы администрации Богородского городского округа.

На территории муниципалитета действует движение «Победа в наших сердцах».

«В рамках этого общественного движения особое внимание уделяется ветеранам, памятным местам и приобщению молодежи к участию в подготовке празднования 75-летия Победы. К главе округа Игорю Сухину неделю назад обратилась председатель Совета ветеранов Электроуглей Галина Козырева с просьбой перенести памятный камень с территории заброшенного предприятия в парк Победы», – отмечается в сообщении.

Камень был демонтирован и доставлен в гранитную мастерскую, где будет отреставрирован.

После чего монумент ветеранам трудового фронта от жителей Электроуглей будет установлен на мемориальном комплексе в парке Победы.