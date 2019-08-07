РИАМО – 7 авг. Прощание с известным исполнителем шансона Вилли Токаревым и его похороны пройдут в Москве 9 августа, сообщает РИА Новости.

По словам сына артиста Антона Токарева, есть несколько вариантов места похорон. Ранее сотрудник пресс-службы департамента торговли и услуг Москвы сообщил РИАМО, что шансонье похоронят на Троекуровском кладбище.

«Вы знаете, там несколько вариантов. Не я этим занимаюсь, а непосредственно супруга Вилли. Я не могу от себя комментарии какие-то делать, но знаю, что сейчас ведутся переговоры», — сказал сын артиста.

Вилли Токарев родился в 1934 году в Адыгее. В 70-е годы он по израильской визе перебрался в США на постоянное место жительства. За океаном Токарев подрабатывал таксистом, курьером, а также исполнял песни в ресторанах. В перестройку Токарев уже собирал залы в СССР и в 90-х стал настоящим символом русского шансона. Токарев записал около 50 альбомов и стал трижды обладателем премии «Шансон года».