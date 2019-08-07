РИАМО – 7 авг. В больницу городского округа Серпухов поступил новый автомобиль для перевозки пациентов, такой подарок медикам преподнесли местные депутаты, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Автомобиль будет применяться для маршрутизации пациентов, их перевозки на МРТ, КТ, для консультаций у специалистов. Транспорт оборудован современными носилками и необходимым оборудованием», – сказал главный врач Серпуховской районной больницы Павел Звенигородцев.

Сейчас автопарк медучреждения состоит из 17 единиц техники.

«Важная задача – обеспечить транспортную доступность пациентам там, где корпуса больницы находятся не в одном месте, а на некотором расстоянии друг от друга. Работа в этом направлении продолжится», – дополнила министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.