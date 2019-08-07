РИАМО - 7 авг. Управление Росреестра по Московской области проведет 28 августа обучающий семинар, на котором расскажет застройщикам об основных аспектах государственной регистрации прав на недвижимость с учетом изменений законодательства, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Обучающий семинар для представителей компаний-застройщиков состоится на площадке управления по адресу: город Москва, Поклонная улица, дом 13», - отмечается в материале.

В мероприятии планируется участие представителей министерства жилищной политики Московской области, Главного управления государственного строительного надзора Московской области, ППК «Фонд защиты прав граждан – участков долевого строительства», ООО «ТехноКад», Ассоциации застройщиков Московской области и других.

Чтобы принять участие в семинаре, необходимо направить заявку на адрес электронной почты: NasakinaMS@to50reg.ru. В заявке следует указать название компании, ФИО участников (не более двух человек), должность участников семинара, контактные телефоны, вопросы для обсуждения. Заявки принимаются до 15 августа. Участие в мероприятии бесплатное.

Управление Росреестра по Московской области регулярно взаимодействует с представителями компаний-застройщиков региона. Так, на минувшей неделе руководитель подмосковного Росреестра Татьяна Громова провела рабочую встречу с участием семи организаций. Поводом к встрече послужили изменения законодательства в сфере долевого строительства.

В ходе обсуждения был детально разъяснен порядок регистрации договоров участия в долевом строительстве с использованием эскроу-счетов, порядок оформления права собственности на машино-места и нежилые помещения, правила использования портала Росреестра при электронной подаче документов. Взаимодействие с представителями застройщиков способствует повышению качества предоставления государственных услуг Росреестра.