РИАМО – 7 авг. Метеоролог назвал основную причину текущего холодного лета в европейской части России – в этом виновато гравитационное воздействие Луны на Землю.

«Главную роль играет «небесная механика», то есть движение Земли, Луны и Солнца. Всем известно, что гравитационные связи Луны и Земли вызывают приливы и отливы в океане. Но точно такое же гравитационное воздействие оказывается Луной на «пятый океан» – на земную атмосферу», – сказал главный научный сотрудник Росгидромета, доктор физико-математических наук Николай Сидоренко в интервью «Московскому комсомольцу».

На Земле наблюдаются максимумы и минимумы лунного влияния. Полный период этого явления – 412 суток. То есть половина этого периода – 206 суток. Этот период обозначает как раз кардинальную смену нисходящего и восходящего трендов. При этом 206-суточная цикличность особенностей месячного обращения Луны и Земли отражается на процессах в земных оболочках, прежде всего в атмосфере и гидросфере.

«Она четко прослеживалась в температурных аномалиях. Наиболее ярко это проявилось в том, как отклонялся от нормы климат в европейской части России в 2016-2017 годах. Там виден 206-суточный цикл. То есть аномальное потепление повторялось через 206 суток, так же, как и отклоняющееся от нормы похолодание», – отметил Сидоренко.

По его словам, «лунно-атмосферная зависимость» тяготеет к восьмилетнему циклу. Через четыре года фазы Луны изменяются на противоположные – в место новолуний наблюдаются полнолуния.

При новолунии Луна находится между Солнцем и Землей, а при полнолунии между Солнцем и Луной оказывается Земля. В связи с этим меняется и конфигурация гравитационных сил. Из-за чего можно проследить закономерность, что холодная или, наоборот, аномально жаркая погода повторяется каждые восемь лет.