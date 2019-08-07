РИАМО - 7 авг. В селе Онуфриево городского округа Истра по губернаторской программе «Чистая вода» отремонтировали и запустили в автономном режиме водозаборный узел (ВЗУ), который включает в себя две скважины производительностью порядка 16 тысячи кубических метров в час, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Объект был построен еще в 2014 году. Кроме скважин, в него входит станция обезжелезивания производительностью 768 кубических метров в сутки. Он проработал всего год с момента первого запуска из-за плохого обслуживания и контроля. Работы по его ремонту начались в феврале 2019 года, с тех пор было сделано многое. Сейчас узел находится в рабочем состоянии.

«Поменяли засыпку фильтрующий элемент во всех фильтровальных установках, наладили электрическую часть и запустили автоматику. Проведена огромная работа для запуска. В настоящий момент станция работает в автоматическом режиме. Еженедельно берутся пробы воды на соответствие санитарным нормам», - говорится в сообщении.

Водозаборный узел также оборудовали дизельным энергогенератором, что позволяет производить бесперебойную работу.

Губернаторская программа «Чистая вода» реализуется в Московской области с 2014 года с целью приведения в порядок ВЗУ и прочих очистительных объектов водоснабжения. За пять лет в регионе построили и модернизировали порядка 300 водозаборных узлов, благодаря чему было улучшено качество водоснабжения более 1,5 миллионов жителей. Кроме того, реализация данной программы позволила повысить уровень обеспеченности жителей Московской области питьевой водой нормативного качества до 94%. Еще в начале 2014 года этот показатель составлял лишь 83%.