РИАМО - 7 авг. Пожарное депо строят в Селковском поселении Сергиево-Посадского городского округа, в составе поселения 47 населенных пунктов, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Вокруг поселения — леса и залежи торфа, оно считается одним из самых пожароопасных поселений округа.

«Своей пожарной части здесь никогда не было. Ближайшая находится в Шеметовском поселении. Это более 30 километров. Прибыть сюда пожарные могли не ранее, чем через полчаса или позднее. Технический регламент предусматривает прибытие пожарных в течение 20 минут – это было невыполнимо», – сказал начальник отдела по участию в предупреждении и ликвидации ЧС и решению задач ГО администрации Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Сафонов.

Он отметил, что с появлением новой пожарной части технический регламент будет выполняться.

Депо строят в центре поселения, в Торгашине, пожарные расчеты будут успевать в любое место вызова за положенные 20 минут. В Селковском поселении несколько школ, детских садов, котельные, которые являются потенциально опасными объектами.

Пожарную часть строят на территории бывшей котельной. Основное финансирование – областное. За счет местного бюджета заложен фундамент здания, подведены коммуникации и в скором времени обустроят территорию. Общая стоимость проекта составила около 18 миллионов рублей.

«Скажу прямо, это мое детище. Мы этот проект разрабатывали несколько лет, сегодня стройка в полном разгаре. Это быстровозводимая конструкция, пожарное депо на 30 рабочих мест. На сегодня здесь будут 11 штатных единиц и 15 добровольцев», – сказал глава администрации Селковского поселения Сергей Балакин.

Депо в Торгашине станет 12 по счету в Сергиево-Посадском округе. Тем не менее, на территории округа остаются места, не прикрытые пожарными частями.

«Основной приоритет сейчас – Сергиев Посад. Самая проблемная точка – это северная часть города. Требуется достаточно оперативное решение. Мы над этим работаем», – добавил Сафонов.

Пожарную часть в Торгашине планируют достроить и укомплектовать в 2019 году.