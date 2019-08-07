РИАМО - 7 авг. Свыше трех тысяч процедур экстракорпорального оплодотворения провели в Московской области с начала 2019 года по обязательному медицинскому страхованию, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

За прошедший период благодаря этим процедурам появились на свет почти 900 малышей. Сегодня женщины могут сделать процедуру через 30 дней после обращения.

«В Подмосковье ведется активная поддержка тех женщин, которые мечтают о материнстве, но по каким-то причинам не могут забеременеть естественным путем. В этом году увеличена квота на ЭКО – в регионе планируется выполнить 5,6 тысячи процедур экстракорпорального оплодотворения. Важно, что получить данную услугу в Подмосковье можно бесплатно, оформив квоту», – сказала министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.

Подробная инструкция для желающих оформить направление на процедуру ЭКО, а также перечень необходимых для этого документов размещены на сайте министерства здравоохранения Московской области в разделе «Информация».