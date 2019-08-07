РИАМО - 7 авг. В Дубненской городской больнице поставили на ноги 83-летнюю женщину после перелома бедра, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

Пенсионерку доставили в больницу с жалобами на выраженную боль в левом тазобедренном суставе при движении. У женщины был диагностирован закрытый чрезвертельный перелом левой бедренной кости со смещением отломков.

«Ортопедом–травматологом хирургического отделения проведена малоинвазивная операция - закрытая репозиция, остеосинтез бедренной кости интрамедуллярным штифтом. Кровопотеря составила всего 50 миллилитров. Уже на следующий день после операции пациентка активизировалась в пределах кровати, проводит дыхательную гимнастику, может при помощи поддержки встать на ноги, при помощи ходунков способна к передвижению», — рассказал главный врач Дубненской больницы Алексей Осипов.

Он отметил, что в дальнейшем планируется лечение женщины в условиях стационара в течение 5-7 дней - до снятия швов и полной активизации пациентки с постоянным обучением ходьбе с неполной опорой на оперированную ногу при помощи ходунков.