РИАМО - 7 авг. Полиция задержала машину такси в новой Москве, в салоне которой 23-летнему молодому человеку угрожали пистолетом и заставили перевести деньги через мобильное приложение, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Ранее в поселении Первомайское, СНТ «Ботаково», на улице Верхняя, дом №5 молодой человек сел на остановке общественного транспорта в такси. Находящиеся внутри водитель и пассажир пригрозили ему пистолетом и избили. Затем они заставили его передать смартфон и продиктовать им пароли от входа в мобильное приложение «банк онлайн», откуда перевели 427 тысяч рублей. После этого мужчину высадили из салона и скрылись.

«Шестого августа по адресу: город Москва, поселение Первомайское, поселок Первомайское, строение 1 была установлена и задержана машина «ВАЗ 2112», под управлением мужчины 1995 года рождения, неработающего, и находившимся в салоне мужчины 1989 года рождения, неработающим, которые изобличены в совершении указанного преступления», – сказал собеседник агентства.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой».